Agora, ele salva criancinhas!

Em Redemption, longa-metragem que está ligado à 7ª temporada de 24 Horas, o público acompanha duas horas na vida de Jack Bauer - das 15 às 17 horas -, na África, onde o herói passa seus dias de fugitivo num abrigo para crianças administrado por Carl Benton (o ator Robert Carlyle, de Trainspotting). Quando Bauer está prestes a continuar sua fuga, a guerrilha vai atrás das crianças do abrigo, para recrutá-las para seu exército. E daí, todo mundo já sabe o que vai acontecer: Bauer, obviamente, tentará salvar os meninos e levá-los, em segurança, à embaixada americana, mesmo correndo o risco de ser preso. Enquanto Jack parte para sua missão, nos EUA, está acontecendo a transição presidencial. A presidente eleita Allison Taylor (Cherry Jones), que bastante lembra Hillary Clinton, está a um passo da Casa Branca e um dos melhores amigos de seu filho está envolvido com segredos da guerrilha, que está sendo financiada por um empresário americano, Jonas Hodges (Jon Voight, o pai de Angelina Jolie). Nova temporada O primeiro detalhe importante do novo ano de 24 Horas é a volta de Tony Almeida (Carlos Bernard). Não, ele não morreu e será o grande vilão da temporada, que dá um salto de quatro anos na vida de Jack Bauer. Agora, ele está em Washington, respondendo por todos os supostos erros que a UCT cometeu durante a última temporada com Fayed e por desobedecer as ordens do vice-presidente americano. A UCT então foi eliminada e o FBI assume as ações antiterrorismo dos EUA. Três agentes do FBI vão trabalhar com Jack. Janis Gold (Janeane Garofalo) é craque em computação e terá várias cenas divertidas com Chloe (Mary Lynn Rajskub), por causa de ciúmes entre elas. Renée Walker (Annie Wersching) será a agente que estará em campo com Bauer e vai rolar uma química entre eles - isso a atriz garantiu em encontro com a imprensa, em Los Angeles. Sean Hillinger (Rhys Coiro) completa o trio do FBI. 24 Horas Redemption estréia hoje na TV americana e a nova temporada só começará em janeiro. No Brasil, a Fox exibirá Redemption apenas em 31 de março e a série começará na seqüência, em abril.