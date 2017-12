Agora, a praça é deles

O cenário é a Praça da Sé e a platéia, o povão. No quadro Rádio Canabrava, do programa Show do Tom, na Record, o público participa da atração e funciona como termômetro do gosto do telespectador. Se aprova, aplaude na hora. Se não, a vaia é certa. Tudo é sem armação. Pelo menos é o que garante o produtor responsável, Marcelo Suner. Segundo ele, quem participa é escolhido na hora. Muitos já sabem que a gravação é semanal e procuram a produção. "O intuito é não fazer nada montado. Queremos escutar o a risada do público e não ter riso gravado. O espectador de casa deve se sentir na praça." A idéia do corpo a corpo com o povo é de Tom Cavalcante e, pela popularidade, em breve o quadro irá invadir outras praças do País.