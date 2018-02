Adorável versão de Company Versões filmadas de peças de teatro provocam, na maioria dos casos, bocejos. De musicais, então, é sono na certa. Uma honrosa exceção acaba de chegar às lojas: a versão de um dos maiores musicais modernos, Company (Flashstar). Escrita por um gênio do gênero, Stephen Sondheim, a peça acompanha a trajetória de Bob, um solteirão convicto que concentra a atenção de cinco casais de amigos, todos inconformados com sua solidão. Mas cada um acaba revelando os infortúnios da vida a dois e envolvem Bob cada vez mais em suas vidas. Ambientada em Nova York, a história é uma divertida e sofisticada exploração do amor e dos relacionamentos. O score de Company traz canções que já fazem parte da história da música americana: Sorry-Grateful, Someone Is Waiting, Side by Side by Side, Barcelona, The Ladies Who Lunch, Being Alive, The Little Things You Do Together. E o elenco é arrasador, com destaque para a explosiva performance de Raúl Esparza como Bob. A delicadeza deste DVD contrasta com outro exemplar da coleção, a versão da montagem de Victor ou Victoria. Esse, sim, apesar da adorável presença de Julie Andrews, é um convite ao sono.