Adnet substitui Luque ao lado de Ronaldo

A sogra

Maruschka/Marília Pêra finge aceitar o casamento do filho Rubinho/Victor Pecoraro com Cláudia/Giovanna Antonelli. Diante de todos, presenteia o casal com um apartamento que consumirá meses de obras. É cena d'Aquele Beijo, novela das 7 da Globo.

"O Brasil é um país preconceituoso. Tenho história na TV e no teatro, mas parece que minha vida começou depois do pornô" Alexandre Frota, hoje, no Vitrine, 20h40.

Obra cruel com uma grávida, a vaia tomada por Wanessa Camargo no palco do VMB endossa que há publico para tudo. A claque em questão gritava o nome "Rafinha!", como se o episódio entre os dois envolvesse uma competição.

E uma placa onde se lia "Proibido Fumar", nas dependências externas dos estúdios Quanta, na Vila Leopoldina, foi solenemente ignorada durante a festa da MTV ao ar livre, quinta-feira. Por cigarros legais e ilegais.

Mr. audiência do Pan, Cesar Cielo sempre alavanca a audiência da Record quando dá as caras na tela, lá de Guadalajara.

O clássico O Pequeno Príncipe inspira uma nova série que chega ao canal Discovery Kids em novembro, com aventuras pelo mundo.

Sim, o GNT fará uso da reprise de Aline, série decepada na Globo, com menage à trois entre Maria Flor, Pedro Neschling e Bernardo Marinho, usando a oportunidade de exibir lá os episódios não vistos no canal aberto.

A Globo não terá onde acomodar na grade tantos campeonatos de futebol adquiridos nos últimos tempos, mas os eventos lhe serão muito úteis para o aumento da demanda do mercado internacional sobre o assunto, em contagem regressiva para a Copa no Brasil.

Mais inteligência e menos força, dando seguimento à política antipancadaria adotada pela alta direção da Globo, é combinação que dará o tom na nova temporada de Força Tarefa, série que volta ao ar na próxima semana, com Murilo Benício.

Autor de novela e dono do restaurante, Aguinaldo Silva foi prestigiado por todo o elenco, e mais alguns atores, de Fina Estampa no seu Locanda Della Mimosa, em festa no local, anteontem.