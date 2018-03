Adele vai apresentar 'Skyfall' ao vivo na cerimônia do Oscar

A música do mais recente filme de James Bond foi escrita por Adele e Paul Epworth, o primeiro tema da série de filmes a ser indicado ao Oscar de canção original desde "For Your Eyes Only", em 1981.

A cerimônia em 24 de fevereiro será a primeira apresentação ao vivo de Adele desde o Grammy Awards em abril e a primeira vez em que cantará "Skyfall" ao vivo, já que tem se mantido longe dos holofotes desde que teve bebê em outubro.

"É uma honra ser indicada e terrivelmente maravilhoso estar cantando na frente de pessoas que capturaram minha imaginação por várias vezes", disse Adele, de 24 anos, em comunicado.

Ela esteve em Hollywood no mês passado para receber o seu Globo de Ouro de melhor canção original por "Skyfall".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O álbum "21" de Adele marcou o feito raro em dezembro de superar todas as vendas de álbuns dos Estados Unidos pelo segundo ano consecutivo.

(Reportagem de Belinda Goldsmith)