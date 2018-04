Adam, a derrota foi culpa do kajal! Domingão passado, um dia antes de voltar ao trabalho após as férias, passei por um momento de fúria. Sou viciada em American Idol - e acho péssimas todas as versões nacionais já produzidas, seja pelo SBT ou Record. Bem, antes de falar de minha revolta com o povo americano, devo ressaltar minha insatisfação com a Sony, que pôs o reality aos sábados e domingos às 19 horas. Quem está em casa nesse horário? Como sempre, assisti à reprise, à 1 hora da manhã. Pois bem, na final, Adam Lambert botou até fogo no palco, ao cantar com o Kiss; enquanto o chato do Kris Allen, uma versão sem sal e sem talento do último vencedor David Cook, tocou violão com algum astro country. Até a performance da eliminada Allison - que deveria estar na final - com Cindy Lauper superou de longe a de Kris. Após duas horas, era óbvio que Adam seria o primeiro vencedor assumidamente gay do programa, mas veio a decepção: Kris ganhou e nem ele acreditou!