Acompanhe ao vivo o VMB pelo Twitter

A partir das 21h, o TV&Lazer irá "twittar" ao vivo e in loco o Video Music Brasil (VMB), um dos principais prêmios de música no Brasil, organizado pela MTV e que ocorre hoje. A cobertura especial marca a estreia do caderno de televisão e entretenimento do Estado no Twitter. A partir de hoje, os jornalistas que produzem o suplemento que sai aos domingos irão trazer novidades sobre programas e seriados de TV, vídeos na internet, etc.

Nesta primeira cobertura especial, o repórter Gustavo Miller irá mostrar, em foto e texto, premiados, bastidores e curiosidades da festa. Para acompanhar a cobertura do VMB e as novidades que a equipe do caderno irá publicar a partir de hoje, é só entrar em

http://twitter.com/tvelazer e tornar-se seguidor.