Acidente de carro ou assassinato?

Julieta (Mônica Torres) decide processar Arthur (Guilherme Weber) por ter seduzido sua filha e, para levar o caso adiante, aconselha-se com Natércio (Daniel Dantas). No entanto, Afonso (Caio Blat) interromperá a conversa, trazendo as fitas do diário de Laura (Ana Paula Arósio). Ao reconhecer o material, Julieta discutirá com Natércio, já que lá estão as provas dos crimes que ele cometeu contra a amiga. Transtornada, Julieta pegará o carro disposta a contar para Laura que as fitas estão com Natércio. Porém, ela perderá o controle do carro e baterá fortemente em uma árvore, morrendo na hora. Letícia fica desconfiada de que não tenha sido um acidente e resolve investigar por conta própria, depois que a perícia aponta que o carro foi sabotado. As suspeitas recairão sobre Natércio e Afonso.