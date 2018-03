Abril trará novas temporadas

Além da estréia de Pushing Daisies, o público do Warner Channel também poderá conferir o 4º ano de L Word, que finalmente chega à grade do canal este mês. Na Sony, a novidade é a chegada da 7ª temporada de Scrubs. Já a Fox traz o 5º ano de Nip/Tuck. O FX adiou a estréia da nova temporada de My Name Is Earl. Confira as estréias do mês e os horários de exibição: Pushing Daisies - Série inova no visual e conta a história romântica e divertida de Ned, que tem o poder de ressuscitar os mortos. A atração foi muito bem de crítica e conquistou fãs fiéis nos Estados Unidos. É, com certeza, um dos melhores lançamentos do ano por aqui. Dia 10, às 21h, na Warner. L Word (4ª temporada) - Depois da morte de Dana e de Shane ter abandonado Carmen no altar, as mulheres de L Word voltam para mais romances complexos como o caso entre Jenny e Moira, que está indecisa sobre sua operação para trocar de sexo. Dia 7, às 22 h, na Warner. Scrubs (7ª temporada) - J.D. tenta resolver seu romance com Elliot, mas acaba desistindo. Neste ano, Tom Cavanagh volta a participar da série como o irmão de J.D. O convite surgiu como uma brincadeira anos atrás, por causa da semelhança entre Tom e Zach Braff. Dia 22, às 20h30, na Sony. Nip/Tuck (5ª temporada) - Os cirurgiões plásticos Sean e Christian se mudam para Los Angeles e precisam conquistar a nova e exigente clientela. Dia 23, às 22h, na Fox.