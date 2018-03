ABPTA usa parceiros para contestar lei

A carta que a Associação Brasileira de Programadores de TV por Assinatura (ABPTA) enviou a Dilma Rousseff, contra o Projeto de Lei da Câmara (PLC) 116/2010, cita como méritos dos canais internacionais títulos de quem defende a mesma PLC 116: as produtoras brasileiras. Contrária a cotas para produção nacional, a ABPTA, que representa grupos como Turner, Sony, A&E, Discovery, Disney, Fox e HBO, cita que até hoje, sem cotas, foram feitas 140 produções por 85 produtoras nacionais. Menciona títulos como Peixonauta, 9 MM e Turma da Mônica, de produtoras que defendem cotas. A ABTPA questiona a "constitucionalidade da proposição" e os novos poderes da Ancine.

Papéis invertidos na novela das 6

Na divisão de tarefas profissionais e domésticas, vale apreciar um homem que se dedica ao ofício do lar. É o que Ângelo Antônio fará em A Vida da Gente, próxima novela das 6 da Globo, com estreia agendada para o fim do mês. Na trama da estreante Lícia Manzo, com colaboração de Marta Góes, ele será Marcos, pronto para cuidar das filhas e da casa, enquanto a mulher, Vitória (Gisele Fróes), trabalha fora

R$ 12,8 mi

é o valor de tabela de cada uma das quatro cotas nacionais de patrocínio (TV + R7) da série A História de Rei Davi, que estreia em janeiro, na Record.

"Quando eu morrer quero que escrevam em minha lápide: ‘Era só o que me faltava!!!"’, Da jornalista Rosana Hermann, no Twitter.

Cansada de ouvir queixas dos assinantes que foram privados da série Os Bórgias no Brasil, a Telefonica providencia para curto prazo a troca do sinal Pan-regional pelo sinal do Brasil para o canal TCM.

Atualmente, os assinantes da Telefonica têm de se contentar com um TCM que retransmite a programação de outros países da América Latina.

A BBC quer ampliar sua presença no Brasil e América Latina. No evento anual para a AL que a rede promoveu esta semana, no Rio, anunciou sua cartela de canais e a nomeação para o recém-criado cargo vice-presidente executivo para a América Latina.

Para o cargo, em vigor a partir do dia 12, a BBC nomeou Fred Medina, que já passou pelo A&E e The History Channel, HBO Latin America e MTV Latina.

A Record contesta as acusações de José Luiz Datena de que ele não teve liberdade para trabalhar lá. A direção de jornalismo argumenta que ele deu entrevistas à vontade enquanto lá esteve e apresentou o Cidade Alerta até o último dia, mesmo tendo tomado conhecimento de sua saída, pouco antes de ele ir ao ar, por um site.

Datena, no entanto, chegou a dizer a vários veículos, ainda na Record, e após dizer que a Band era sua verdadeira casa, que estava proibido de dar entrevistas.

Tóquio leva a melhor entre os shows do Brazilian Day que a Globo promove a partir da semana que vem. A Blitz fará o show no Japão dia 3. Ana Maria Braga apresenta.

Em Nova York, o Brazilian Day será no dia 4, com apresentação de Serginho Groisman e show de Luan Santana e Exalta Samba. Exaltasamba e Serginho viajam no dia seguinte para Toronto, para o Brazilian Day do Canadá, no dia 5, feriado de Labor Day.