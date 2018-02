Abertura da nova novela traz jogo que burla as regras A abertura de A Regra do Jogo, novela que estreia hoje, às 21h15, dá sequência à campanha de lançamento baseada no jogo de xadrez. Encabeçada por Sérgio Valente, a Comunicação da Globo simulou um jogo via animação em computação gráfica, metáfora à batalha entre o bem e o mal. Do tradicional tabuleiro com peças comuns, logo se verá uma movimentação de jogadores que se esbarram, se unem ou derrubam outros. Uma das casas se revelará um alçapão. Ao final, uma grande explosão produz fragmentos das peças e, dos cacos pretos e brancos se forma a figura de um rei dúbio, ladeado por uma rainha preta e outra branca. “É o Juízo Final”, cantará Alcione, com novo arranjo, enquanto o jogo se apresenta.