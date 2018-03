Abelha brasileira é batizada em homenagem à série 'Big Bang Theory'

O biólogo brasileiro André Nemésio disse que nomeou uma espécie de abelha brasileira de "Euglossa bazinga" em homenagem ao "personagem esperto, engraçado e 'nerd' Sheldon Cooper", porque a abelha havia enganado os cientistas por algum tempo com as suas semelhanças a outras espécies.

Nemésio publicou artigo no mês passado no Zootaxa, uma revista científica para taxonomistas zoológicos do mundo inteiro.

Um dos produtores-executivos do "Big Bang Theory", Steven Molaro, disse na quarta-feira que a comédia da CBS "sempre fica extremamente lisonjeada quando a comunidade científica abraça o programa".

"Sheldon estaria honrado em saber que a 'Euglossa bazinga' foi inspirada nele. Na verdade, depois de 'Mothra' e grifos, abelhas são sua terceira criatura voadora preferida", disse Molaro.

"The Big Bang Theory" -seriado sobre um grupo de cientistas brilhantes, porém pouco populares socialmente- é uma das comédias mais populares da TV norte-americana, atraindo cerca de 18 milhões de espectadores por episódio.

O ator Jim Parsons ganhou dois prêmios Emmy por sua atuação como Sheldon.

(Reportagem de Jill Serjeant)