ABC pode procurar médicos novos para 'Scrubs' LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - O seriado "Scrubs", que passou para o canal ABC após setes anos na NBC nos Estados Unidos, ganhará um upgrade para alta definição e "webepisódios" de dois a quatro minutos para dar mais peso promocional à série, que irá estrear sua oitava temporada. Em um evento de imprensa da Associação de Críticos de Televisão, nesta semana, o criador do seriado, Bill Lawrence, comentou: "Foi uma surpresa agradável ver pessoas da rede visitando o set, porque ninguém tinha feito isso em seis ou sete anos." "Scrubs", produzido pela ABC Studios, deve estrear na metade da temporada. Especulou-se que esta talvez seja a temporada final da série, e o astro Zach Braff, em especial, diz que é provável que ele deixe o programa. "A impressão que tenho é que este é meu último ano", disse o ator. Mas Lawrence e o presidente da ABC Entertainment, Steve McPherson, indicaram que pode haver uma maneira de manter a comédia no ar com um elenco novo, à moda do drama médico "ER", da NBC, cujo elenco é renovado periodicamente. Lawrence já tem o final do episódio pronto -- que já tinha escrito há quatro anos --, e é possível que ele possa finalmente revelar o nome do zelador (Neil Flynn). (Por James Hibberd)