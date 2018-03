ABC negociação renovação de 'Scrubs'

LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - A rede ABC está em negociações para renovar a veterana comédia "Scrubs" para sua nona temporada, com alguns ou todos os membros do elenco original voltando para toda a temporada ou parte dela.

A rede está estudando o orçamento proposto para a próxima temporada com a ABC Studios, produtora do seriado.

O criador de "Scrubs", Bill Lawrence, que está ocupado editando o piloto de sua comédia "Cougar Town" para a ABC, estaria profundamente envolvido nas discussões para a renovação da comédia médica e também nas negociações com o elenco, cujos contratos não vão além da oitava e atual temporada.

No verão norte-americano passado Lawrence e o presidente da ABC, Stephen McPherson, indicaram que estavam buscando uma maneira de manter "Scrubs" no ar com novos nomes no elenco, ao estilo do seriado médico "ER", da NBC. Esta temporada o programa recebeu toda uma nova leva de estagiários de medicina.

Estão em curso negociações com os membros originais do elenco - incluindo Zach Braff, Donald Faison, John C. McGinley e Neil Flynn - para tê-los de volta ao programa, possivelmente como personagens recorrentes e não regulares.

"Scrubs", que está em sua primeira temporada na ABC depois de passar sete anos na NBC, vem tendo desempenho modesto no horário das 20h da quarta-feira. Mas ajudou a lançar a nova comédia "Better Off Ted". As duas séries vêm sendo elogiadas pela crítica e têm o apoio forte da rede, que estuda a possibilidade de continuar a apresentá-los consecutivamente na próxima temporada.