ABC estuda opções para substituir programa da Oprah

"Oprah nos deu um aviso prévio de dois anos, que não é algo visto geralmente na televisão", disse Anne Sweeney à Reuters nesta segunda-feira. "Agora estamos certamente no processo de rever nossas opções".

Anne, que também é co-presidente da Disney Media Networks e responsável pela rede de televisão ABC, descreveu Oprah "como única", mas disse que podia prever uma "miríade" de maneiras de substituir a estrela de TV.

Ela não quis comentar sobre os substitutos do programa de Oprah.

Oprah vai aposentar seu programa para se dedicar ao OWN: a Rede de Oprah Winfrey, um canal a cabo que será lançado em parceria com o Discovery Communications Inc.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Analistas dizem que a Disney e sua emissora ABC, responsável pelo programa, pode perder financeiramente com a saída de Oprah. A grande audiência do programa aumentou a publicidade da rede.