ABC ambienta série médica na América do Sul

A ABC/Disney apresenta para a imprensa, na segunda-feira, em Pasadena, Los Angeles, a nova série de Shonda Rhimes, criadora de Grey’s Anatomy e Private Practice. Trata-se de Off the Map, mais um drama médico. E, como suas duas primeiras criações, a série usa a medicina apenas como pano de fundo para explorar relacionamentos entre os médicos. O que muda é que os doutores não estão em um hospital em Seattle ou em uma clínica em Los Angeles, mas em um centro médico no meio da floresta tropical, em algum lugar da América do Sul. O local traz a desculpa perfeita para mostrar médicos sarados sem camisa. Off the Map vai estrear nos EUA já no dia 12./ ETIENNE JACINTHO

Odilon Wagner teve a careca carregada de fios para ser Raul Tenórious na minissérie Acampamento de Férias - A Árvore da Vida, vilão que luta contra Didi (Renato Aragão) desde os idos de Pedro Álvares Cabral, para encontrar a árvore da vida e obter seus poderes. Estreia dia 24.

6 pontos de média marcou a estreia da segunda temporada de Solitários, no SBT. Mais cedo, o também estreante Se Ela Dança, Eu Danço ficou com 5 de média

'Pelo menos 3 (atores) de Vale-Tudo estão aqui. Vamos tentar repetir o mesmo sucesso, né?' Antonio Fagundes, sobre Insensato Coração, nova novela das 9 da Globo

O diretor Dennis Carvalho comandou a coletiva de imprensa da novela Insensato Coração anteontem, no Projac (Globo) em clima de premiação. Anunciou todos os nomes da equipe, com salva de palmas para cada um. E ofereceu duas "homenagens especiais do diretor": a Antonio Fagundes e a Deborah Evelyn, que receberam buquês de flores e elogios.

"A gente se conhece desde a época em que ele vendia enciclopédias para se manter e poder fazer teatro", disse Dennis sobre Fagundes.

Num calor amazônico (já que a cidade cenográfica fica no meio do mato), Gabriel Braga Nunes chamava a atenção com uma pesadíssima jaqueta de couro à Juventude Transviada. Coisa de vilão?

O Oprah Winfrey Show fica em cartaz no canal GNT até setembro, prazo previsto para o programa durar também na CBS. O GNT pode até vir a reprisar as cenas de Oprah a seguir, mas nada definiu a respeito, ainda.

Como o novo canal de Oprah nos EUA, o Own, é uma parceria com o Discovery, a rede tem prioridade para distribuir seus programas no País, mas nem Discovery nem GNT sabem ainda se isso significa que Oprah fecha portas de outros canais no País.

Débora Falabella entra em cena em Ti-ti-ti, novela das 7 da Globo, como Isabel, ex-namorada de Renato (Guilherme Winter).

Paraíso, o remake que a Globo fez do original de Benedito Ruy Barbosa, continua emplacando no exterior. A novela estreia na Bolívia nesta segunda-feira, pelo canal Unitel.Hebe fala à imprensa sobre sua mudança de canal, sexta-feira que vem, em entrevista coletiva. Será acompanhada pelo presidente da casa, Amílcare Dalevo.