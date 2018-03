A volta dos que não foram

Caro leitor: se você teve a paciência (ou curiosidade) de clicar nesta página, vamos avisar pela última vez! A partir do parágrafo abaixo serão adiantados vários eventos que marcam os primeiros episódios desta nova temporada de Lost. Não quer saber? Então espere pelo o que vai acontecer na série pelo AXN. Disco riscado "O destino chama" é o mote da 5ª temporada, que já está no 8º episódio lá nos EUA. Explicação: quando os Oceanic 6 saíram da ilha, ela saiu do seu eixo. Caberá a John Locke a tarefa de trazê-los de volta para consertar isso, mesmo que a missão implique em sua morte. Veja também: Em que ano estamos? Quem continuou por lá, como Sawyer, Juliet e Faraday, passam a presenciar alguns "flashes". Quando os clarões acontecem, os ilhados viajam no tempo - para o passado (até agora). Imagine a ilha como um disco. Após Jack, Kate, Hurley, Sayid e o bebê Aaron vazarem, esse disco começou a pular. Cada sacolejo é um flash. "Por que o acampamento sumiu?", pergunta Sawyer, em certo momento. "Porque ele nunca existiu", rebate Daniel Faraday. O físico, aliás, é figura importantíssima neste ano (assim sua querida mãe, uma certa Eloise Hawking, dona de um "pêndulo GPS"). Você aqui de novo? Além de narizes sangrando e uma certa enxaqueca provocados pelos flashes, quem está na ilha até revê personagens que já tinham ido para o espaço há certo tempo. Veremos como a embarcação da francesa Rousseau foi parar lá e o real motivo que fez o "eterno" Richard Alpert visitar Locke em sua infância. Também descobriremos a real ligação do milionário Charles Widmore com o lugar. As viagens no tempo podem explicar por que tanta gente morta dá as caras na ilha e até os famosos sussurros ouvidos atrás das árvores. Especula-se que são os próprios viajantes falando baixinho, para não serem percebidos. Ah, um breve parêntese: o 6º capítulo é um deleite para os fãs, pois sua abertura é exatamente igual ao episódio piloto (temos até a queda de um avião!) Por mais absurdo que o novo ano pareça neste breve resumo, os flashes servem para atar alguns fios soltos nas temporadas anteriores. Algo raro para uma série que parecia ter vindo apenas para confundir, não para explicar.