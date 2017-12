A volta do Bandido da Luz Vermelha

Realizado há 40 anos, O Bandido da Luz Vermelha virou um filme de referência do cinema feito no Brasil na época em que o tropicalismo dominava como linguagem o teatro e a MPB. O longa de Rogério Sganzerla pega carona na figura de um notório maníaco da época - um bandido que usava uma lanterna vermelha e matou várias pessoas - para construir uma parábola sobre o Brasil, reunindo personagens como detetives incompetentes, políticos corruptos e prostitutas de nomes improváveis. O DVD traz uma hora de extras, incluindo curtas de Sganzerla, depoimentos e o trailer do filme, apresentado em versão restaurada pela Cinemateca Brasileira.