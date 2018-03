A volta da Nazaré e a ida de Negócio da China Se você sabe o que vai acontecer nos próximos capítulos de qualquer novela que está no ar, por favor, não me conte. Noveleiro profissional sabe que nada melhor do que descobrir ali, no sofá, que a mocinha vai largar o mocinho na igreja; que a vilã vai sabotar os freios de alguém; que a ex-dona de casa vai para Buenos Aires com a amiga lésbica. É por isso que tento me fazer de egípcia quando passo em frente às bancas, onde os colegas estiveram cravando nos últimos dias: "Opash é filho de Shankar!"