A volta da chanchada? Na década de 50, filmes nacionais em estilo carnavalesco, recheados de música e humor, lotavam os cinemas do País. Eram as chanchadas da Atlântida, comédias baseadas nas peças do famoso teatro de revista, estreladas por nomes como Oscarito e Grande Otelo. A microssérie Poeira em Alto Mar, com Renato Aragão, procura fazer referência a essas populares produções, com cantores conhecidos e as palhaçadas de Didi. Na opinião do diretor Marcos Figueiredo, o humor das chanchadas dava frescor às histórias. "Queremos algo parecido, com dramaturgia, mas de entretenimento leve, sem pretensão de atingir a um público muito crítico." Para Figueiredo, o formato de sucesso das chanchadas é atemporal. "Em qualquer época, o público é garantido."