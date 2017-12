A vingança dos nerds e da feia Os nerds definitivamente estão na moda. Quem vai negar que eles são adoráveis? Os maiores nerds em cartaz atualmente são Leonard e Sheldon, a dupla de The Big Bang Theory, uma das melhores estréias da temporada. O que foi o nervosismo de Leonard antes de chamar Penny para sair? Hilário e ao mesmo tempo bonitinho. Assim como o test drive do beijo que ele deu em sua colega de trabalho. Após a consumação do selinho sem sal, ele pergunta: "A terra não se moveu? Nem um pouquinho?" Tadinho! Foi meigo... Romantismos à parte, Chuck é outro nerd que apareceu na telinha e virou herói sem querer. O arquivo vivo que não pode ser destruído se mostrou um verdadeiro 007. O nerd conseguiu até pilotar um helicóptero graças às horas que passou em frente ao computador em jogos de simulação de vôo. Incrível! Na seara dos nerds, não dá para deixar the lado a série britânica The IT Crowd que a Sony infelizmente tirou de sua grade. Os nerds com sotaque fino são divertidos! Mas, como já disse antes nesta coluna, humor britânico é para poucos, tanto que tentaram fazer a versão americana da série e, claro, não deu certo. Já Betty não é nerd, mas é brega e feia. E daí? Betty é fofa. Confesso que ao final do piloto de Ugly Betty, tive de me controlar para não fazer papel de boba e derramar algumas lágrimas - eu sei, isso é ridículo. Mas me deu aquele nó na garganta que só acontece quando assisto à Extreme Makeover: Reconstrução Total porque aquilo é triste demais... Enfim, todo mundo torce por Betty! Eu, particularmente, não vejo a hora de Betty beijar o chefe e de Leonard conquistar sua Penny.