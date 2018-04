A vida é cheia de som. E fúria

Quando começou a montar o elenco de Som & Fúria, um quebra-cabeça de 120 peças, o diretor Fernando Meirelles encasquetou que Felipe Camargo deveria ser Dante, o protagonista. E bastam as primeiras cenas da minissérie (o Estado assistiu a um compacto de 1h30), que estreia na terça-feira na Globo, para entender por quê.

Veja também:

Dante faz o ator se ver no espelho

Dante é um gênio indócil do teatro. Sete anos antes, no auge do seu melhor Hamlet, teve um surto e fugiu do palco, para desgraça de Oliveira (Pedro Paulo Rangel), seu amigo e diretor. Com a morte dele, atropelado por um caminhão de presunto, Dante volta à antiga companhia para, justamente, dirigir um Hamlet.

Só se pode concluir que é simbólica a escalação de Felipe, que volta a ser protagonista na TV 23 anos após o Marcos da minissérie Anos Dourados, que o lançou, e 13 anos depois da recuperação pelo consumo de álcool, que o tirou de cena no auge. Ainda mais numa série que mostra os bastidores do showbiz de maneira tão debochada.

"Nestes tempos de paparazzi, a série brinca com a valorização da fama", explica o ator, que respondeu com admirável paciência às mil perguntas sobre sua vida pessoal - sobre sua relação com a ex-mulher, a atriz Vera Fischer -, feitas durante o evento que apresentou a minissérie à imprensa. "Acho que o bastidor nunca foi tão procurado. Antes, as pessoas se contentavam em ver o produto final. Hoje, não."

Nesta entrevista ao Estado, na piscina de um hotel em Higienópolis, o ator fala sobre a volta à TV, patrocinada pelo "São Fernando Meirelles", sobre o quanto há de Hamlet em cada um de nós e, enfim, sobre as voltas que a vida dá.

O Dante tira a tampa da garrafa de cerveja e põe na boca, uma mania que diz muito sobre uma pessoa. De onde veio o tique?

O Fernando me falou que o cara do original (Paul Gross), punha uma gilete na boca, e ficava brincando. Faço um exercício de dicção em que ponho uma rolha na boca, e me lembrei disso. Começou assim. Depois veio a mania dele de mastigar tudo quando fica nervoso. Na composição, faço também uma comparação bem-humorada com Hamlet. É o cara que está buscando a vida, mas que é visto como louco e acaba duvidando da própria sanidade.

E se aproveita também da fama de louco que colaram nele.

É. E é exatamente o que o Hamlet faz, quando se faz de louco para ter mais liberdade para observar. O Dante faz isso como uma defesa também. Ele pensa "Ah, acham que eu sou maluco? Então, vou ser maluco mesmo!".

Você viu 'Slings and Arrows', que inspirou 'Som & Fúria'?

Não, não quis. Primeiro, porque achei o cara bonito, e pensei "só falta ele ser bom ator!" (risos). E também porque pensei que sempre teria esse cara como referência, para bem ou para o mal.

O Dante tem uma relação especial com Hamlet, porque além de ter tido um surto quando encenava a peça, vive uma vida hamletiana. Você é do tipo de ator que tem fetiche por Hamlet?

Não. Eu tinha lido Hamlet há muito tempo e na época de gravar, reli. Dá muita vontade de fazer. Mas tudo é uma questão de oportunidade, e é muito difícil aparecer uma oportunidade de encená-la. O "ser ou não ser?" é um dos monólogos mais famosos do mundo, mas a peça tem outros monólogos lindos. Eu mesmo acho que aquele "ser ou não ser?" é superambíguo, porque "to be ou not to be?" pode ser "estar ou não estar?" - já tem dois sentidos de cara. É muito rico.

Nas duas pontas da sua carreira, há um galã romântico, de 'Anos Dourados' (1986), e, agora um novo protagonista, mas numa pegada rock'n'roll. Essa mudança no tipo de papel tem a ver com seu amadurecimento como ator ou com a imagem que você projeta hoje em dia?

A ingenuidade do Marcos tinha a ver com a maneira como eu estava entrando na TV. Mas logo depois fiz um louco, o Pedro de 'Roda de Fogo' (1986), rebelde e violento. Gosto de pensar que a gente tem de tudo, em doses diferentes - e o caráter é a dosagem. O Dante é grandioso e patético, tem uma fragilidade e uma força enormes. Isso é que o faz tão interessante. O que tem de mim ali? (pausa). De uma certa maneira, tem tudo também, né?