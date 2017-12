A verdadeira Cidade Maravilhosa

Imagine um Rio de Janeiro sem favelas, sem deslizamento de terra em túneis, sem a violência urbana. Não conseguiu? Então não deixe de assistir ao documentário City of Splendour, de 1936. Dirigido por James A. Fitzpatrick, o filme fez parte da série Traveltalk: The Voice of the Globe e é de um valor histórico tremendo. Não há como não se emocionar ao ver a Cinelândia conservada, o calçadão de Copacabana impecável e a Praça Paris, na Glória, linda, linda. O vídeo é narrado em inglês, mas isso não tem problema. Veja-o no mudo, pois o que realmente importa são as imagens. Vai lá: http://tinyurl.com/ypzkqf .