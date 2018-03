Enquanto isso, aqui na Terra, quanto mais agressiva, brutal e violenta se torna uma pessoa ao reagir aos acontecimentos, mais ela declara ser uma mente tomada pelo medo. Viver com medo, em silencioso desespero, é o que leva as pessoas a serem tímidas, raivosas, ciumentas, insolentes, agressivas, brutais ou envergonhadas, pois se aceitassem a si mesmas e fizessem o melhor com suas virtudes e defeitos, certamente elas seriam mais pacíficas, promotoras de bem-estar. A falta de autoconfiança e o pavor que dá olhar ao futuro e aos olhos dos semelhantes é a combinação explosiva que, dia a dia, resulta em violência. A violência não prova a valentia, mas o amor e a calma resolução. Vai ter presença de espírito lá no céu para agir assim!

Áries 21/3 a 20/4

Determine o limite e sua estrutura, de modo que as pessoas saibam exatamente o terreno que pisam e o alcance de tudo que precisam fazer para que os projetos em andamento deem o mais certo possível. Os bons limites propiciam a liberdade.

Touro 21/4 a 20/5

É infinitamente mais importante haver uma rede de bons relacionamentos do que lutar para se tornar tão independente que nunca mais precise de ninguém. Esse tipo de luta é uma ilusão e, como toda ilusão, acaba em decepção.

Gêmeos 21/5 a 20/6

A liberdade se revela através da maneira com que você lide com esses fatores que, por enquanto, não podem ser mudados. Liberdade não é apenas fazer o que lhe dê na telha, mas aproveitar as circunstâncias para fazer o melhor possível.

Câncer 21/6 a 21/7

Estar no lugar certo e na hora certa não é algo que poderia ser controlado antecipadamente. Você pode até tentar controlar todas as variáveis, mas com certeza uma magia dessas depende mais da sorte do que de controle.

Leão 22/7 a 22/8

A busca de elogios é um sinal de fraqueza. Às vezes é saudável fazer coisas em troca de elogios, mas quando isso se torna uma rotina, aí a coisa começa a se transformar em fraqueza. Faça o que é correto fazer e nada além disso.

Virgem 23/8 a 22/9

Elaborar uma estrutura eficiente de vida para que sua alma progrida e tenha sucesso é um projeto digno de ser realizado. Porém, há de se agregar a esse projeto o motivo principal de tudo, que é garantir bons relacionamentos.

Libra 23/9 a 22/10

É bom achar motivações positivas para continuar lutando, pois o que vale mesmo é você aventurar-se no caminho de realizar seus desejos. No futuro, além disso, você terá de separar o joio do trigo, os bons desejos dos maus desejos.

Escorpião 23/10 a 21/11

Avalie tudo que for necessário fazer e desenvolva a autodisciplina que permita você fazê-lo. Isso exige um grau de maturidade e integração que, provavelmente, você ainda não tem, mas que o céu espera que você desenvolva.

Sagitário 22/11 a 21/12

Todo mundo carrega uma boa dose de ressentimento em algum lugar obscuro da alma. Mas o fato de isso ser algo comum não o torna mais saudável. Ao contrário, é o ressentimento que cria doenças e atrasos de todos os tipos.

Capricórnio 22/12 a 20/1

Você não deve buscar a aprovação das pessoas, mas que seus pés continuem trilhando o caminho que conduza à realização dos mais elevados ideais, aqueles que quando pensados fazem seu coração arder de vontade de realizá-los.

Aquário 21/1 a 19/2

Em todo relacionamento, algumas coisas são boas e agradáveis, enquanto outras são ruins e desagradáveis. Essa complexidade varia de tamanho e intensidade de relacionamento e relacionamento, mas está presente em todos.

Peixes 20/2 a 20/3

Sem uma dose de aventura a vida se transforma num tédio, pois se repetem incessantemente todos os rituais e comportamentos que asseguram que tudo seja previsível. Com certeza, sua alma já se cansou desse tipo de existência.