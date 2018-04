A TV que cresce de olho nos pequenos

A apresentadora Xuxa se ressente pelo fato de a Globo não ter mantido no ar o Xuxa no Mundo da Imaginação, voltado para crianças bem pequenas. O motivo seria a baixa audiência do programa. Xuxa rebate e diz que, se o Ibope medisse audiências abaixo dos quatro anos, uma larga faixa de seu público estaria contemplada e a audiência de seu programa seria maior. A julgar pelo fenômeno Discovery Kids, a argumentação de Xuxa não se sustenta. Na TV paga também não há medição de audiência para telespectadores abaixo de 4 anos e, mesmo assim, o canal, cativo entre este target, tem forte audiência graças às mães que ali sintonizam. Na TV paga, ele é líder entre mulheres de 25 a 49 anos e entre crianças de 4 a 11 anos. Isto é explicado porque mães têm o costume de monitorar ao que seus rebentos assistem. "Nossas pesquisas mostram que, em 95% dos casos, crianças e mães preferem os mesmos programas. Portanto, constatamos que as mães assistem ao que os filhos assistem", explica Jessica Zwaiman, diretora de programação do Discovery Kids. "Nós somos muito populares entre as mães porque focamos na criação de programas que os filhos assistam junto com elas, o que chamamos de co-viewing (assistir junto)", completa Zwaiman. Para Maria de Fátima Guerra, PhD em Educação Infantil pela Universidade do Estado de Ohio (EUA) e professora da Universidade de Brasília (UnB), é saudável que as mães assistam aos programas infantis com seus filhos. "É altamente recomendável que a mãe assista junto com a criança pois se o bebê for deixado em frente ao programa sozinho,não vejo sentido. Televisão não é babá eletrônica", ressalta. Às mães, é preciso um bocado de paciência para assistir à programação altamente repetitiva do canal Discovery Kids. Mas tais repetições têm razão de ser, explica Jessica Zwaiman. "As crianças não se incomodam com a repetição, elas até gostam e aprendem com ela. Isso as ajuda a fixar a informação." Maria de Fátima Guerra concorda. "A repetição é necessária para a criança aprender sobre o mundo, pois ninguém aprende tudo de uma só vez. E a criança gosta de descobrir o que já sabe." Exemplo de programa repetitivo e respaldado pela psicologia, o musical Hi-5 ocupava o 1º lugar no ranking dos mais assistidos do Discovery Kids em junho. Em julho, pulou para o 4º lugar, dando espaço para Lazytown, que agora é o líder de audiência entre os pequenos. Hi-5 fascina os mais novos por sua repetição, enredo simples, cores vivas e interatividade. Os mesmos elementos que existiam em Teletubbies, precursor da categoria sorvete na testa.