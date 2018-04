A tocante busca pelo pai desconhecido Ganhador de dois prêmios no Festival de Berlim, O Abraço Partido (Europa) confirma a boa fase do cinema argentino. Mostra as desventuras de Ariel, rapaz que ainda não se tornou independente. O filme faz parte de uma série dirigida por Daniel Burman, cuja seqüência, As Leis de Família, está em cartaz em São Paulo.