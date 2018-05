A terceira morte de Odete Roitman

Quem matou Odete Roitman? O mistério que ocupou o imaginário dos brasileiros em 1988 volta a ser exibido pelo canal por assinatura Viva, que reprisa a novela Vale Tudo, de Gilberto Braga, às 0h45 desta quinta-feira. No capítulo 193, que foi ao ar no dia 24 de dezembro de 1988, pleno sábado de Natal, a vilã vivida por Beatriz Segall leva três tiros.

22 anos depois, o capítulo volta às telas na madrugada desta quinta. O mistério durou 13 dias e virou um dos principais assuntos do país. A morte de logo mais será a terceira da personagem malvada, já que o novela já havia sido reprisada antes no "Vale a Pena Ver de Novo", na própria Globo. Mesmo sabendo quem é o assassino, o público vibra com a trama mesmo nas reprises. Relembre como foi a repercussão da morte da vilã em 1988.

O assassinato foi exibido um dia depois do previsto, à revelia de Gilberto Braga. De acordo com o cronograma da novela, a polícia acharia o corpo de Odete Roitman depois da discussão que ela tem com o genro Marco Aurélio no dia 23 de dezembro. Porém, a cena foi cortada por causa de um anúncio de uma empresa de seguros com Beatriz Segall. A campanha milionária foi veiculada em vários jornais, inclusive no Estadão.

Além da propaganda de seguro protagonizada pela atriz, a publicidade aproveitou para criar várias outras campanhas em torno do mistério.

Ao todo, foram gravados cinco cenas finais. A escolha daquela que iria ao ar aconteceu um dia antes da exibição, em 6 de janeiro de 1989. A cena da morte de Odete registrou 81 pontos no Ibope, com picos de 92.

Se por acaso você estivesse fora do planeta naqueles dias e não sabe quem matou Odete Roitman não leia o texto a partir daqui.

A revelação do mistério no final da novela rendeu 86 pontos com picos de 94. Gilberto Braga optou em levar ao ar a versão em que Odete Roitman havia sido morta por Leila (Cássia Kiss), que pensava estar atirando em Maria de Fátima (Glória Pires), que havia se tornado amante de seu marido, Marco Aurélio (Reginaldo Faria), ex-genro de Odete. Imperdível!