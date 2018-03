Warner, Amanhã, 21h

l A equipe de Lilly Rush procura por uma adolescente recentemente desaparecida, enquanto investiga um caso ocorrido cinco meses atrás, que envolveu o pai do garoto Ben. Ambos estavam em um programa de proteção à testemunha, quando o pai foi morto momentos antes de testemunhar contra o chefe da máfia.

Law&Order - 19.ª temporada

Universal, Amanhã, 23h

l No episódio Irmandade, um casal de biólogos chega em casa e encontra o filho e a empregada mortos. Os detetives Cyros Lupo e Kevin Bernard suspeitam que as polêmicas pesquisas farmacêuticas realizadas pelo casal podem ter feito com que eles se tornassem alvos de um jornalista.

Bones - 4.ª temporada

Fox, Quinta, 21h

l Booth e Brennan encontram apenas o torso de um cadáver e só têm o que sobrou do implante no seio para a identificação, que revela algumas surpresas.