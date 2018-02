'A Regra do Jogo' vai de Roberto Carlos a Mosquito, passando por Zeca Pagodinho

Que Rei sou Eu? Antônio Carlos, o Mussunzinho, não era nem nascido em 1989, quando Stênio Garcia foi Corcoran em Que Rei Sou Eu? Mas, convidado pelo portal GShow para se transformar em um personagem, quis homenagear Stênio: “Pra mim, ele é referência”, diz o jovem.

Jean Paulo Campos, o Cirilo de Carrossel, como é sempre chamado, vai gravar as cabeças de apresentação de uma nova série internacional no Discovery Kids, Muito Fofos. Dividirá a bola com Izabela Fernandes, para ir ao ar ainda este ano.

O abandono da educação no Brasil volta ao foco do Fantástico amanhã. Um relatório da Corregedoria Geral da União denuncia o desfalque que obstrui o atendimento à infância e um estudo do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul aponta um déficit de 3,4 milhões de vagas para a educação infantil no País.

Força Tarefa, série com Murilo Benício, volta ao ar, agora pelo canal Viva. Estreia em setembro.

Por falar no Viva, vídeos de novelas, do seriado Sandy & Junior e de programas de humor, são os que mais interessam ao público do canal no Facebook. O clipe de As Quatro Estações, da então dupla mirim, foi o mais visto em 2015, com mais de 130 mil videoviews.

Na TV, o seriado Sandy & Jr. fica entre os 10 mais vistos no seu horário de exibição.

As classes A e B foram as que mais usaram celular ou tablet para ver TV na primeira pesquisa oficial do Ibope Media sobre o consumo de TV nesses aparelhos – 58% desse segmento consumiu TV em dispositivos móveis e 46%, pelo modo tradicional.

O mesmo estudo aponta que 70% do consumo de TV digital no celular veio de indivíduos entre 35 e 49 anos. A maior audiência da televisão móvel foi registrada às quintas-feiras e os picos ficam entre 12h e 14h e entre 17h e 21h.

O NOW, plataforma de vídeo sob demanda da Net, promete exibir às terças, antes da HBO (às sextas), a estreia das novas temporadas das séries Ray Donovan e Masters of Sex. Os episódios são gratuitos e valem só para assinantes do HBO HD, via HBO OD.

5 anos

tem o contrato que assegura à ESPN os direitos de transmissão do Campeonato Espanhol no Brasil, evento que o canal sublicenciou para a Fox Sports, com quem dividirá parte da conta.