'A Regra do Jogo' terminará como 2º pior ibope das 9 na Globo

Boa tarde. De volta à TV paga, Christiane Pelajo já grava pilotos para o seu novo expediente em cenário praticamente pronto. Na segunda, 22, ela estreia à frente do Jornal da Globo News – Edição das 16h, ancorado de um novo estúdio construído em São Paulo.

O Kantar Ibope Media pretende consumar, até o fim do ano, a medição de audiência de TV em todo o País – atualmente, o instituto mensura o público de TV em 15 regiões.

Em 2017, o instituto prevê que estará entregando a emissoras e agências a conta completa de todos os modos de se ver televisão – do linear, passando pelo on demand na própria TV, web e mobiles, até transmissões ao vivo via digital e streaming.

A atuação de Thiago Lacerda em Liberdade Liberdade, próxima novela das onze da Globo, como Tiradentes, vai durar apenas um capítulo. De Mário Teixeira, com argumento de Márcia Prates, o folhetim somará cerca de 60 capítulos e tem estreia marcada para 11 de abril.

Com mais de 200 mil exemplares vendidos em menos de seis meses, Diário de Um Zumbi Minecraft, lançado no Brasil pela Editora Sextante, é um dos indicados para a categoria “livro favorito do ano” na 29.º edição do Kids Choice Awards da Nickelodeon.

A votação oficial começa esta semana no site do canal e o resultado será divulgado no dia 12 de março, ao vivo pela Nickelodeon.

A final do Bishow, sábado, no Amor & Sexo, da Globo, leva parte da plateia às lágrimas. São as mães dos artistas que se apresentaram no palco comandado por Fernanda Lima e que viram ali, pela primeira vez, seus filhos em performances de drag queens.

Olha o Emmy. A série Minha Rua, coprodução da Jabuti Filmes e do canal Futura, foi selecionada para representar o Brasil no Emmy Awards 2016, como “programa de Artes e Entretenimento”.

Apresentada por Leandro Firmino, Minha Rua aguarda pelo anúncio da lista de finalistas, que será feita durante o MIPCom, em Cannes, em outubro.

“Que bom que o pastor Ezequiel, da Secretaria dos Direitos Humanos do Rio, acredita na cura gay. Agora tem que ver quem acredita na cura de pastor Ezequiel.” Bruno Mazzeo NO FACEBOOK, POUCO ANTES DE O GOVERNADOR DO RIO, LUIZ FERNANDO PEZÃO, ANUNCIAR A EXONERAÇÃO DE EZEQUIEL

1º lugar foi alcançado pelo canal EI MAXX (Esporte Interativo) entre adultos na TV paga, durante Paris Saint-Germain X Chelsea pela Liga dos Campeões. É a primeira vez que o canal se apresenta nessa posição, fruto de sua entrada no line up da NET, desde o início do ano