'A Regra do Jogo' fica aquém de 'Babilônia' no Ibope da 1ª semana

Não está sendo fácil. A 1ª semana da nova novela das 9 da Globo, A Regra do Jogo, ficou aquém da 1ª semana de Babilônia no Ibope da Grande São Paulo. Mesmo exibido mais tarde (21h36, na média), o folhetim atual somou 27,6 pontos em 7 capítulos, enquanto o anterior (que começava às 21h15) fez 28,6 pontos no mesmo período. A direção da Globo leva em conta dois fatores: a primeira semana de Babilônia não enfrentou o hit da Record, Os Dez Mandamentos, que estrearia uma semana depois. Até por isso, o avanço da Record no horário, comparando a 1ª semana de Babilônia com a 1ª semana da trama atual, chega a 63%. Outra: novela que herda baixa audiência, caso de A Regra do Jogo, pede prazo maior para reerguer o ibope. Cada ponto correspond a 67 mil domicílios na região.

Candidatos ao Desafiados, quadro que testará força e equilíbrio no Caldeirão do Huck, Gabriela Pugliese, Daniella Cicarelli, Maria Joana, Louise D’Tuani, Fernando Rodrigues, Raphael Vianna, Guilherme Leicam e Rafael Zulu posam juntos pela 1ª vez. A direção será de Adriano Ricco e tudo será gravado na Argentina.

‘The Voice Brasil’, agora com Michel Teló no lugar de Daniel, estreia dia 1º de outubro.

Antes de intensificar seu expediente na Globo, aliás, Teló foi visitar a namorada, Thaís Fersoza, nas gravações de Escrava Mãe, próxima novela da Record, nos estúdios de Paulínia.

O canal Syfy adquiriu duas novas séries, ainda sem data para estrear aqui. Uma é Killjoys, sobre um trio de caçadores interplanetários de recompensa que fazem perseguições mortais em todo o Quad, um distante sistema à beira de uma guerra.

Outra é ‘The Magicians’, que só vai estrear nos EUA em 2016, baseado nos best-sellers homônimos de Lev Grossman: um estudante brilhante entra em uma universidade secreta no norte de Nova York para estudar mágica.

A Band vai tirar proveito do Masterchef Brasil até o último segundo. Um lounge da TIM vem sendo preparado no estúdio anexo ao que sediará a decisão final dos jurados, na próxima terça.

O local abrigará um grupo de tuiteiros influentes – boa parte deles teve seus comentários estampados na tela ao longo desta temporada – e a turma do Clube dos Cinco, da BandNews FM, com Marcelo Mansfield e companhia.

Primeira produção brasileira do History Channel a usar recursos de dramaturgia, a minissérie Gigantes do Brasil, produzida pela Boutique Filmes, está em fase final de gravações, para 2016.

‘Gigantes do Brasil’ reconstrói a transformação do Brasil rural e provinciano numa potência econômica, abraçando o período do final do século 19 a meados do século 20, por meio de quatro personagens-chave de nossa história.

A esclerose múltipla, doença de Romero Rômulo (Alexandre Nero) na novela das 9, inspira pauta do Bem Estar, hoje, na Globo