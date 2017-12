'A Regra do Jogo' cresce e aparece na reta final

Globeleza. O Tá no Ar do dia traz participação especial de Lilia Cabral, que aqui posa com Marcius Melhem, depois de contar os percalços que enfrentou antes de alcançar a fama – como, por exemplo, submeter-se a testes para o papel de Globeleza. Na Globo, após o BBB16.

17,5 milhões de pessoas foram alcançadas durante a temporada 2015/2016 da NFL pelo canal Esporte Interativo. Os números são projetados a partir de dados do Ibope parabólicas

Falando em Superbowl, o grande evento, neste domingo, terá transmissão ao vivo pela Esporte Interativo e pela ESPN, que também tem se esbaldado em audiência com a exibição do futebol americano.

O Multishow bem que tentou, mas os Rolling Stones não aprovaram a transmissão dos shows que farão no Brasil este mês.

Samantha Schmütz, comediante de todas as horas em todas as plataformas, protagonizará um episódio de drama na novela das 7, Totalmente Demais, ao lado do também humorista Hélio de la Peña, com quem faz par no enredo.

A personagem dela entrará em coma, após se submeter a uma cirurgia para implante de silicone em uma clínica clandestina.

A Record continua rufando muito tambor em cima da bilheteria de Os Dez Mandamentos, agora anunciando que bateu o saldo do primeiro fim de semana de Star Wars – O Despertar da Força.

Fato é que muitas salas, como constatou o crítico de cinema do Estado Luiz Carlos Merten, no fim de semana, têm sessões em tese lotadas, sem contudo estarem ocupadas em sequer metade de suas cadeiras.

A ociosidade reflete, em parte, a distribuição de ingressos a fiéis da Igreja Universal: muita gente tem ganhado o bilhete, mas não comparece diante da tela.

A 2ª temporada de ‘Lili, a Ex’, com Maria Casadevall e Felipe Rocha, vem sendo gravada pela O2 Filmes desde janeiro, para estrear já em março, no canal GNT.

E a FOX anunciou que começou a gravar, na última quinta-feira, a série Nem Vem Que Não Tem. É a primeira sitcom feita para o canal no País, em coprodução com a Casablanca. O elenco conta com Diogo Vilela, Françoise Forton e Pedro Paulo Rangel.

Eu gosto de você como quem gosta de quem já saiu do ‘BBB’. Queria te dizer que esse amor é só irônico” Clarice Falcão EM NOVO VIDEOCLIPE – ‘IRÔNICO’ – NO YOUTUBE