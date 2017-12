'A Regra do Jogo' bate recorde e grava pistas falsas para o final

Romero não morreu, Zé Maria não morreu, mas Gibson, assegura o autor João Emanuel Carneiro, morrerá de fato: José de Abreu, o Pai da facção da novela A Regra do Jogo, se despede do ar nesta segunda, com o velório de seu personagem. Apesar de todo o histórico de vilão, a família fica abalada, com exceção de Kiki (Débora Evelyn). A cena acima traz Renata Sorrah, Otávio Muller, Marcos Caruso, Oscar Magrini e Bruna Linzmeyer, entre outros.

Começaram na sexta, nos estúdios do Projac, as gravações de diferentes versões criadas pelo autor para despistar os informantes de plantão sobre o fim da novela das 9. O último capítulo vai ao ar na sexta, dia 11. E a história de João Emanuel Carneiro bateu recorde no capítulo de quinta, 3, com 39 pontos de média na Grande São Paulo e 45 no Rio, segundo o Ibope Kantar Media.

“João Emanuel Carneiro é chamado às pressas para reorganizar roteiro da Lava Jato”

The Piauí Herald Tribune, BLOG DE HUMOR DA REVISTA ‘PIAUÍ’

Para promover sua próxima novela das 9, Velho Chico, a Globo está planejando uma programação que vai além do habitual em ocasiões similares. Uma entrevista coletiva, com elenco, autores e diretores, vai preceder a festa de lançamento no Museu do Amanhã, no Rio, nesta segunda, 7.

Mas a programação começa antes, tomando parte da tarde, com o evento Vozes do Velho Chico, com apresentação de Camila Pitanga e pocket show de Lucy Alves, com repertório regional.

'Vozes do Velho Chico' contará também com Renato Góes no papel do matuto, lendo duas histórias de pescador – uma delas conta como um surubim engoliu um menino. A ideia é abordar raízes da cultura regional, conservação do meio ambiente e identidade brasileira.

A novela estreia dia 14.

'Call the Midwife’, série britânica que faz sucesso lá fora, será vista pela primeira vez no Brasil pelo Arte 1, a partir desta segunda-feira, dia 7, às 22h30. O enredo é inspirado na história real de Jennifer Worth, enfermeira e parteira no fim da década de 1950 na Inglaterra.

Quem é Ruth? E Rachel? E não vale dizer que não está “em condições de opinar”, como faria sua intérprete, Gloria Pires. O Viva propõe um game para testar os conhecimentos do telespectador sobre Mulheres de Areia, no ar pelo canal, por meio do link www.ruthouraquel.com

A HBO seguirá, na estreia da 3.ª temporada da série brasileira O Negócio, a mesma estratégia adotada no 1.º episódio de Vinyl: o capítulo estará aberto a todos pelo HBO GO, via web, na aba “Experimente”, e também pelo canal da programadora no YouTube. Começa dia 24/4, às 21h.

#TotalmenteDemais100, hashtag usada para celebrar o 100.º capítulo da novela das 7 da Globo, entrou nos Trending Topics Mundiais, com 4,3 mil menções.

A banda Mamonas Diet Music, cover dos Mamonas, estará no Altas Horas que Serginho Groisman comanda logo mais, lembrando os 20 anos da morte do grupo.

‘Ponte dos Espiões’, de Steven Spielberg, indicado para o Oscar em 5 categorias, já está disponível no Telecine On Demand, por R$ 9,90.