'A Regra do Jogo', até aqui, empata com 'Babilônia em SP

Surpresa! Carolina Ferraz é Glória, travesti nascido Luís Carlos, no filme A Glória e a Graça, de Flávio Ramos Tambellini, para 2016. Mãe solteira, sua irmã, Graça – a premiada Sandra Corveloni – descobre que sofre de uma doença fatal e resolve procurá-lo, após 13 anos, deparando-se então com um Luís que virou Glória.

A imagem de um extintor de incêndio que se fez notar em cena na novela Os Dez Mandamentos, enredo de mais de 2 mil anos atrás, divertiu as redes sociais. Na Record, a piada interna à gafe foi: “ninguém apaga a nossa audiência”.

Letícia Sabatella começa a gravar Malhação – Seu Lugar no Mundo, na próxima semana. Ela será uma ex do personagem de Murilo Rosa e volta de uma missão humanitária com um filho do professor.

A TV paga vai aumentar. De preço. A Associação Brasileira de TV por Assinatura (ABTA) distribuiu nota nesta quinta, protestando contra o aumento do ICMS em 50% de seus serviços no DF e em mais 15 estados. Prevê que isso prejudicará o crescimento do setor e que a conta será dividida com o cliente.

Para piorar as perspectivas da TV paga, a HBO anunciou nesta quinta que começa a desembarcar na América Latina, ainda este ano, seu serviço de streaming do HBO GO, plataforma de vídeo sob demanda que traz todas as produções da grife com custo a la carte, fora dos pacotes de TV paga.

Já presente nos EUA como HBO NOW, o HBO GO chegará primeiro à Colômbia e depois aos demais países, com custos a definir. O fato é que os interessados na HBO terão a alternativa de adquirir suas produções sem se submeter aos pacotes de TV – e os da HBO são os mais caros – como se faz com a Netflix.

Dony de Nuccio, que era titular do Conta Corrente e já substituiu Eduardo Grillo em suas férias, ocupará a apresentação do Jornal das Dez, agora como titular. O contrato de Grillo não foi renovado.

A Disney, visitada por Patrícia Poeta e André Marques, tomará outubro inteiro no É de Casa, nas manhãs de sábado da Globo.

10 episódios tem ‘Na Casa Deles’, série que estreia 2ª, 19h30, no Discovery Home&Health: a curadora gastronômica Joanna Munné visita a cozinha de casa dos grandes chefs, como Alex Atala, Paola Carosella, o casal Rueda, Alberto Landgraf, Benny Novak, Jun Sakamoto, Morena Leite, Cecho Gonzalez, Felipe Grecco e Rodrigo Oliveira. Em cada episódio, o chef da vez prepara uma receita que costuma fazer em casa.