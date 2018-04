'A poesia é decantada em nós'

Consagrado depois de dirigir seu primeiro longa-metragem, o impactante A Festa da Menina Morta, Matheus Nachtergaele está de volta à TV. Em Decamerão, ele é Tofano, um sovina que se casa por interesse com Monna (Deborah Secco) e acaba apaixonado - e bastante ciumento. Nesta entrevista ao Estado, feita nos bastidores de gravação da série, em Garibaldi (RS), o ator fala sobre o personagem, mais um sujeito especial na sua galeria de tipos.

Como é voltar a um set como ator depois de ter dirigido?

É um prazer, porque o filme é uma travessia heroica. Tive muita saudade de ser ator durante as filmagens de A Festa da Menina Morta, apesar de ter me sentido muito pleno. Foi um processo realmente feliz, mas ator é minha vocação primeira. Posso até vir a dirigir outros filmes, mas ser dirigido ainda é um prazer maior.

Você volta à TV em mais um projeto especial. Como tem sido escalado para esses papéis? Não fazer novela é uma escolha sua?

Minha última novela foi América (2005). Sou contratado da Globo e, me parece, eles têm sido muito perspicazes em perceber que eu sou um tipo de ator que precisa estar muito feliz num trabalho. Não vou citar aqui, mas nas poucas vezes em que não gostei do papel, fiquei muito triste. E preciso estar feliz para estar inteiro em cena. Tenho tido, então, a honra e a sorte de estar sendo convidado para trabalhos bacanas. Fiz Queridos Amigos, que foi muito bom, e Ó Pai, Ó também. Decamerão é maravilhoso, não só porque os textos são bons, mas porque o Jorge (Furtado) tem um jeito de dirigir muito carinhoso. É um trabalho lindo, feito em película. As cenas quase que vão por si, e levam a gente no ritmo delas. E eu estreei na TV com o Jorge, em Comédia da Vida Privada (1995), olha que coisa bonita.

Como é interpretar em rima?

É uma grande onda, e uma onda musical. Você tem de entender a musicalidade do programa todo para fazer as suas cenas. Tem de saber o texto dos outros atores, e perceber o ritmo deles. E ensaiar, para primeiro poder se ouvir e deixar essa canção da poesia muito marcada, para depois abandoná-la e ficar nas intenções - daí, você para de declamar e pode viver as situações. A poesia fica decantada em você.

Os personagens da série são arquétipos bem definidos. Como um ator de experimentação como você volta para o mais puro da dramaturgia?

Sabe, os personagens muito bons são arquétipos mesmo. E você entende isso quando chega perto de um. Tive essa oportunidade algumas vezes. O João Grilo (de O Auto da Compadecida), por exemplo, era absolutamente arquetípico. Mesmo quando eu errava, ele acertava. O Tofano é o bronco e arrogante, o arquétipo do patrão. Ele se repete muito na comédia dell?arte e em Molière. É aquele mão de vaca e grosseiro com os empregados, mas que é enganado por eles o tempo todo - é como se ele merecesse ser sacaneado. Foi muito gostoso fazer. E eu como par romântico de Deborah Secco, ah, é ótimo! Quem diria!