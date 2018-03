A 'orquestrayoutube'de Marcelo Camelo

Para muitos, ele pirou. Para alguns, virou excêntrico. Para poucos, ele está mais artista do que nunca. O ex-Los Hermanos Marcelo Camelo não lançou nesse ano apenas o seu primeiro CD solo. Ele jogou na web dois projetos musicais esquisitíssimos (www.youtube.com/passageiro29). O primeiro, batizado de Imprevisíveis, tem ele e outros músicos criando sons que não passam de barulhos irritantes. O outro, posto no ar na semana passada, é o orquestrayoutube. Camelo abre dezenas de vídeos do YouTube ao mesmo tempo e "cria" melodias daí. Barulhinho bom? Não exatamente...