A opinião dos blogueiros Qual é a sua teoria sobre Ben Linus? "Ben é o vilão que amamos odiar. Resta saber se ele age para o bem da ilha ou para o prório bem. Apostaria na 2.ª opção." Quem é Charles Widmore e o que ele quer? "Obcecado pela ilha, está numa guerra contra Ben. Suas ligações com outros personagens vão além de Penny e Desmond." Por que os ?Six? têm de voltar juntos à ilha? "Todos ainda têm de fazer algo juntos, como diz o slogan da temporada, O Destino Chama, mas a volta não significa a salvação." O que Daniel Faraday está fazendo na ilha? "É intérprete dos fenômenos que agora acontecem na ilha. E pode saber mais do que diz, além de estar ligado ao passado da ilha." Walt ainda é peça do quebra-cabeça? "Walt é especial. Uma vez que ele já apareceu na ilha depois de ter saído dela, penso que a história dele com o local não terminou." Qual é a importância de John Locke? "Acredito que ele possa ser mesmo Jacob, mas em um tempo diferente. Isso explicaria porque ele não viu Jacob na cabana." Carlos Alexandre Monteiro O jornalista e músico carioca assina o popular Lost in Lost (www.lostinlost.com.br) Davi Garcia/ Juliana Ramanzini Eles são um casal graças à série. Pilotam o Dude, We Are Lost!. (dudewearelost.blogspot.com) Leco Leite Junto de outras três pessoas, cria mil teorias no Teorias Lost www.teoriaslost.com)