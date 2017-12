'A Noviça Rebelde' é um dos destaques da programação de TV

A Noviça Rebelde The Sound Of Music. (Eua, 1965). Dir. De Robert Wise, Com Julie Andrews, Christopher Plummer, Eleanor Parker.

É uma festa para os olhos: baseado no musical de Hammerstein e Rodgers, o filme de Wise conta a história (real) da Família Trapp pelo ângulo de Maria, a noviça distraída, mas extremamente amável e dedicada que vai trabalhar como babá na casa do capitão (e barão) Von Trapp. Lá, ela conquista as crianças, casa-se com o barão e vivem todos felizes para sempre, mas só depois de escapar dos nazistas, que anexam a Áustria e querem transformar o capitão nacionalista num colaborador exemplar.

Além das belas canções, o filme revela a maestria de Wise na edição e, principalmente, na direção - observe o plano que abre o filme, começando da imensidão das montanhas até chegar ao detalhe da freira, que celebra a alegria de viver. Apesar da restrição da crítica, que torcia o nariz para seu escapismo, o filme foi, durante muitos anos, campeão de bilheteria em Hollywood.

Exibição no Telecine Cult, 5ª (1/9), às 13H05. 185 minutos.

VEJA TAMBÉM

Xica da Silva (Brasil, 1976). Direção de Cacá Diegues, com Zezé Mota, José Wilker

A trajetória da bela escrava que se tornou a primeira dama negra da história brasileira, ao seduzir o milionário João Fernandes. O filme recorre a duas vertentes da obra de Cacá: a negritude e a fascinação pela MPB.

Canal Brasil, à 1h45. 107 minutos

Kingsman – Serviço Secreto (Kingsman: The Secret Service. Inglaterra, 2014). Dir. De Matthew Vaughn, Com Colin Firth, Corey Johnson.

Garoto com problema de disciplina evita se tornar um criminoso ao buscar emprego em uma agência de detetive. Deliciosa aventura, com ótimos efeitos.

Telecine Premium às 19h40. 140 minutos.