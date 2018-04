A novela em trânsito

Quem ficar preso no engarrafamento em breve não vai mais correr o risco de perder o fim da novela das oito. Está prevista para 2008 a chegada da TV pelo celular ao País. Assistir a programas de TV pelo celular já é realidade no Japão, Coréia do Norte, África do Sul e Finlândia. No final do ano passado, a nova tecnologia chegou à Europa pela Itália. A França se prepara para o mercado. A expectativa é de que até 2010, a TV pelo celular seja tão comum quanto um celular com câmera fotográfica. "Em um ano, devemos atingir a marca de 1 milhão de usuários", diz o engenheiro Yannick Levy, PDG da Dibcom, empresa francesa que fabrica os chips que permitem a recepção da TV digital via celular. Para se entender a diferença do que já existe e o que está por vir, algumas operadoras, como Vivo e Claro, já fornecem ao consumidor brasileiro conteúdos pagos de canais como CNN e Cartoon Network. São imagens difundidas via streaming - traduzindo, a recepção de imagens funciona como um download, sem a coordenação áudio/vídeo da TV de verdade. Outro grande problema limita o streaming: se o número de usuários for muito alto, o celular não funciona e a bateria descarrega muito mais rápido. O novo sistema que será adotado pela França, o DVB -H (Diffusion Video Numérique Portable), resolve esses problemas (a bateria dura cinco vezes mais tempo) e funciona como uma TV de bolso de qualidade digital, que pode abrigar, por exemplo, 30 canais. "É uma TV de verdade, de excelente qualidade. O que as emissoras estão começando a fazer, para adequar as produções ao tamanho da tela, é intensificar os zooms, principalmente nos programas de esporte", explica Levy. Em Portugal, a RTP lançou o primeiro programa de TV desenvolvido para celular, criado pelo núcleo RTP Mobile. Quinze é uma revista eletrônica de 15 minutos que vai "ao ar" sexta, sábado e domingo em três horários diferentes. Dirigido ao público jovem, Quinze apresenta 15 dos principais acontecimentos da semana, em tom mais informal.