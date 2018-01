A normalidade Data estelar: Sol e Urano em sextil, Vênus e Saturno em quadratura, Mercúrio e Marte em quincunce; a Lua míngua em Sagitário. Enquanto isso, aqui na nave Terra este ano 2008 é o último de uma normalidade destinada a desaparecer, o que é motivo de alegria para nossa humanidade, pois as regras atuais de jogo cultural não mais servem para propiciar que a maioria das pessoas seja feliz e próspera. A normalidade não é abominável, a não ser que resista a mudar, que é o problema nosso da atualidade. Existimos numa cultura que é exageradamente conservadora num tempo radicalmente revolucionário, de uma natureza que ser humano nenhum ousou alguma vez imaginar. Por isso, e porque não sabemos o que vem por aí, a única atitude realmente fundamental é o desenvolvimento da maior flexibilidade possível, para experimentarmos novas fórmulas e nos adaptar a estas da melhor maneira possível. Áries 21/3 a 20/4 Pessoas normais desistem facilmente quando aparecem dificuldades. Mas pessoas especiais se sentem desafiadas perante os obstáculos, em especial aqueles que surgem com cara de impossibilidade. Impossível é uma forma de ver as coisas. Touro 21/4 a 20/5 O futuro desconhecido evoca temores profundos, mas absolutamente descartáveis, porque inúteis. Por isso, é essencial recuperar-se o mais rapidamente possível dos sustos que as novidades provocarem, e seguir em frente, sempre em frente. Gêmeos 21/5 a 20/6 Por acaso sua alma foi alguma vez verdadeiramente radical? Talvez na aparência sim, mas no íntimo dos pensamentos e emoções sempre houve discordâncias e dúvidas, o que eliminaria a hipótese de real radicalismo. Radicalismo não é sua praia. Câncer 21/6 a 20/7 Ficar se contendo é uma atitude muito pouco condizente com a estrutura de seu caráter, mesmo porque uma emoção contida depois se transformaria numa cobrança a ser feita a alguém. É melhor adotar uma dinâmica mais equilibrada. Leão 22/7 a 22/8 Paralelamente ao cumprimento das tarefas procedem todas as discussões em torno da divisão destas, havendo pessoas que reclamam de terem ficado com a parte mais difícil, enquanto outras pareceriam ter levado a melhor. Será? Virgem 23/8 a 22/9 Quanto mais urgente for seu desejo de satisfação, mais você fará bem resistindo a este apelo e, fazendo amizade com o tempo, permitir que as coisas amadureçam mais antes de ser colocadas em marcha. Tudo está bem, menos a pressa. Libra 23/9 a 22/10 O tempo está a seu favor, leve em conta este importante fator, pois significa que a respeito de qualquer situação, quanto mais tempo passar, melhor será para você. Agora só falta você se conter para não dizer tudo que sabe. Escorpião 23/10 a 21/11 Todo mundo discute, mas ninguém se atreve a tocar no ponto crucial, pois isso envolveria dizer a verdade, e perante esta não há vencedores nem vencidos, todo mundo seria obrigado a se curvar ante razões superiores. Sagitário 22/11 a 21/12 Relacionamento não é guerra, pode até haver conflito, desde que administrado como alimento de maior criatividade e concórdia. Mas quando as coisas descambam pela ladeira da guerra, tenha certeza, todas as partes são derrotadas. Capricórnio 22/12 a 20/1 As coisas mais importantes são as próximas a você, e não aquelas que, porque distantes, pareceriam mais valiosas. Enquanto você atender aos pequenos afazeres cotidianos, o grande projeto continuará ficando a cada dia mais perto. Aquário 21/1 a 19/2 A verdade colocaria um ponto final nas discussões, mas como as pessoas não a enunciam, há de se suspeitar que elas não queiram mesmo chegar a algum outro lugar que não seja o de meramente continuar discutindo o sexo dos anjos. Peixes 20/2 a 20/3 Definitivamente, tudo terá de ser diferente, especialmente no campo dos relacionamentos. Onde até agora as coisas quiseram ser resolvidas no grito terá de se aumentar a tolerância e flexibilidade. Fácil dizer, difícil fazer.