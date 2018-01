O equilíbrio da flora intestinal está condenado e milhares de Yakults estão sendo aniquilados. A causa? Um vírus disseminado pelos iogurtes, seres superiores que comandam o mundo apenas pelo fato de "terem sabores". Esse roteiro amalucado faz parte do trailer do "filme" de ação A Morte dos Lactobacilos Vivos. Criado pelo publicitário Tiago Lenartovicz para um trabalho de pós-graduação da Universidade Norte do Paraná, o vídeo é ótimo: os diálogos são em inglês macarrônico, a movimentação das caixinhas de leite fermentado em stop motion e a trilha sonora é a mesma do perturbador Réquiem para um Sonho. Clique aqui e assista ao vídeo A Morte dos Lactobacilos Vivos.