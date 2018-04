A morte da mentira

Enquanto isso, aqui na Terra quem insistir na preservação da mentira conhecerá a loucura, porque um evento de magnitude cósmica está em andamento, impossibilitando para sempre a proliferação da mentira. Finalmente, a mentira morrerá, esse monstro nefasto que nós inventamos por aqui para preservar nossa bolha existencial, a que nos isola da participação ativa na Grande Vida que nos anima. É bom lembrar que ninguém está livre da mentira, em alguma medida todos alimentamos esse monstro e, por isso, esse advento cósmico nos afeta e provoca sintomas físicos, mentais e emocionais que nos avisam claramente da necessidade de fazermos os devidos ajustes e compensações. Tornar-se transparente para que a mentira seja impossível, esta é a sagrada tarefa.

Áries 21/3 a 20/4

Atropelar não será, com certeza, a melhor maneira de obter o que você pretende. Apesar de a paciência andar curta, se você pensar a longo prazo será possível aquietar a paixão a agir de acordo com as circunstâncias.

Touro 21/4 a 20/5

Fuja da tentação de tomar atitudes impulsivas. Você evoluiu o suficiente para não ter mais de ceder à pressão emotiva que seduz com a perspectiva de que através da atitude impulsiva muita coisa se solucionaria. Nada disso aconteceria.

Gêmeos 21/5 a 20/6

Sossegue! Nada do que você fizer ou disser vai melhorar a situação agora. Se você foi vítima de alguma ofensa, deixe passar, resolva depois. Se foi você que cometeu a ofensa, recue, peça perdão com humildade.

Câncer 21/6 a 21/7

Uma série de atitudes arriscadas está na pauta, mas precisam ser pensadas de forma profunda, porque a impulsividade não seria benéfica para ninguém. Pode ser que tudo proceda de tal maneira que, no fim, nada disso seja necessário.

Leão 22/7 a 22/8

O verdadeiro conteúdo das atitudes tomadas se demonstra através dos frutos da ação. É pelos frutos que se pode conhecer as árvores e é pelas obras consumadas que se reconhece a verdadeira natureza dos seres humanos.

Virgem 23/8 a 22/9

Discutir e nada fazer é como as pessoas se comportam todos os dias. Qual delas poderia se declarar especial seguindo essa linha de comportamento? Nenhuma, porque não há nada mais ordinário do que falar muito e fazer nada.

Libra 23/9 a 22/10

Perder a cabeça não é nada, acontece com qualquer alma entre o céu e a Terra. O assunto é colocar a cabeça no lugar o mais rapidamente possível depois de tê-la perdido em nome de razões que só envergonham sua presença.

Escorpião 23/10 a 21/11

Deixe a poeira abaixar antes de tomar atitudes. Respire fundo, permita que a razão retorne ao lugar de comando que lhe é destinado. Melhor deixar que a razão guie os passos, porque as forças passionais só tumultuariam.

Sagitário 22/11 a 21/12

Cada pessoa tem seu estilo próprio. O importante é que a tarefa em questão seja completada e nada mais. Se, por acaso, você quiser que a tarefa seja feita de acordo com certas diretrizes, melhor fazê-la com suas próprias mãos.

Capricórnio 22/12 a 20/1

Uma pequena frustração não se compara à vergonha permanente. Em certos momentos será melhor aceitar a frustração imediata para não se arriscar a envolver-se em situações que significariam profunda vergonha.

Aquário 21/1 a 19/2

Só a alegria será antídoto eficiente contra a agressividade que paira no ar dos relacionamentos que sua alma considera mais importantes, porque fazem parte do dia a dia. Alegria é o remédio. Fácil dizê-lo, difícil aplicá-lo.

Peixes 20/2 a 20/3

É propício conter seus impulsos, justamente porque pareceria melhor abrir a comporta da mente e dizer tudo que vier à sua cabeça. Pareceria melhor agir assim, mas os resultados logo comprovariam que era tudo aparência mesmo.