A melhor maneira de servir . Data estelar: Mercúrio e Marte em conjunção; a Lua é quase Nova no signo de Aquário. Enquanto isso, aqui na Terra é propício que cada alma humana pondere com sinceridade a melhor maneira de servir ao desígnio que sustenta toda a existência. Certamente, nenhum de nós conhece esse desígnio, mas a mera suspeita de sua verdade é motivo suficiente para não se poupar de agir de acordo com essa elevação. Por isso, é propício ponderar a melhor maneira de servir ao plano diretor, eliminando todas as evidências de egoísmo, depreciação, leviandade e também quaisquer vestígios das fórmulas sacramentadas pela padronização das massas, porque em nome da elevação não é a quantidade a que deve reger, mas a qualidade. Nestes tempos democráticos, nossa humanidade deveria cooperar mais com a mínima qualidade necessária para a sua elevação. Áries 21/3 a 20/4 De vez em quando, perde-se a cabeça. Porém, se o de vez em quando começa a se tornar cotidiano, aí a coisa muda de perspectiva, não lhe parece? Observe bem sua rotina, veja o que se repete mais todos os dias. Touro 21/4 a 20/5 Uma mesma coisa pode ser feita de formas radicalmente diferentes e acabar dando o mesmo resultado. Por isso, é tolice envolver-se em discussões cujo objetivo seria demonstrar que certas estratégias seriam melhores do que outras. Gêmeos 21/5 a 20/6 Ainda há certos detalhes do passado, representados por pessoas específicas, que travam o bom andamento de suas perspectivas atuais. Melhor livrar-se quanto antes de tudo que amarra. Liberdade é imprescindível. Câncer 21/6 a 21/7 Este é um raro momento de sinceridade. É raro, porque normalmente as pessoas se escondem por trás de máscaras e, esquecendo que as puseram em suas caras, andam pela vida afora confundindo o que parece com o que é essencial. Leão 22/7 a 22/8 As brigas surgem motivadas por pequenos detalhes, o que comprova que não são esses detalhes as verdadeiras motivações. Para que tais brigas sirvam para alguma coisa, melhor será esclarecer-se a respeito de suas verdadeiras causas. Virgem 23/8 a 22/9 Pense em conjunto, aja em conjunto, raciocine de acordo com o maior bem que sua presença possa fazer para todas as pessoas que fazem parte de sua vida atual. Dessa forma, você irá superando, aos poucos, o pernicioso egoísmo. Libra 23/9 a 22/10 Evitar as brigas é uma boa intenção, mas dadas as circunstâncias seria melhor enfrentá-las, porque o clima dos relacionamentos chegou a um ponto em que não será possível fingir que nada demais acontece. Escorpião 23/10 a 21/11 Os desentendimentos acontecem à revelia de sua boa vontade de manter tudo dentro da maior harmonia possível. Acontece que a harmonia não é uma condição estável. Pelo contrário, a harmonia precisa de ajustes constantes. Sagitário 22/11 a 21/12 As conquistas não caem do céu como prêmios. As conquistas são propostas pelo céu, mas você deve ganhá-las através da persistência e esforço. Por isso, veja as dificuldades com bons olhos, elas sinalizam suas conquistas. Capricórnio 22/12 a 20/1 Um momento de irritação é algo que faz parte da vida. Porém, quando a irritação se torna cotidiana, isso não pode ser considerado normal, mas algo que precisa ser combatido com todas as armas e meios à disposição. Aquário 21/1 a 19/2 As segundas intenções acabam perturbando o bom andamento dos relacionamentos que mais interessam a você. Seria tudo mais fácil se ninguém usasse máscaras e houvesse sinceridade, mas as coisas ainda não são assim nesta Terra. Peixes 20/2 a 20/3 Desviar-se da rota das intenções mais puras e elevadas não é algo que traria bons resultados, nem hoje nem nunca. É tentador reservar um pouco de tempo e recursos para algo que seria só seu, mas acabaria revelando-se ilusão.