A luz interior Data estelar: Saturno ingressa no signo de Virgem, a Lua continua minguando em Touro. Enquanto isso, aqui na nave Terra a oportunidade mudou de lugar, saiu debaixo dos holofotes, dos lugares de fama e poder que nossa humanidade sempre buscou freneticamente, mudando para o interior da alma. Quem estiver disposto a enfrentar verdades profundas e íntimas aproveitará a oportunidade e encontrará felicidade, bem-estar, prosperidade e todos os benefícios anteriormente procurados em outros lugares e condições. Definitivamente, não vale mais a pena se lançar à aventura da fama, pois do jeito que anda o mundo, disseminando calúnias e descalabros, é só alguém despontar que se torna imediatamente alvo de todo tipo de maledicência. A oportunidade encontra-se no interior a partir de agora, e quem entrar em contato com a luz interior vai salvar-se com sua verdade. Áries 21/3 a 20/4 Pouco será muito, o destino se encarregará de mostrar isso a você com absoluta clareza. A partir de agora começa o tempo em que você terá de prestar menos atenção aos objetivos grandiosos e muito mais no caminho para conquistá-los. Touro 21/4 a 20/5 A satisfação de desejos que resulte em dor e tumulto nos relacionamentos mais importantes deveria, a partir de agora, ser profundamente questionada, pois, com certeza, esses desejos são de duvidosa reputação. Gêmeos 21/5 a 20/6 Sua alma precisa sentir que está enraizada em algo ou alguém, seja uma terra, um relacionamento, filhos, algo que lhe dê base de sustentação firme o suficiente para poder continuar aventurando-se sem enlouquecer. Câncer 21/6 a 20/7 Atenda com carinho todos os assuntos da vida cotidiana e, em vez de deixá-los para quando for impossível desconsiderá-los, passe, a partir de agora, a ver nesses a oportunidade de criar um ritmo saudável e feliz no dia-a-dia. Leão 21/7 a 20/8 Cuidar do dinheiro não significa acumulá-lo, mas investi-lo de forma sábia, de modo que continue em circulação. A pior coisa que pode acontecer com dinheiro é a acumulação, pois se todo mundo o guardasse, a riqueza deixaria de existir. Virgem 21/8 a 20/9 Agora o jogo está com você, tornou-se impossível protelar as decisões, e é por isso mesmo que alma acha que o panorama ficou pesado. Nada disso! Não há peso nenhum! Há, apenas, a oportunidade de você fazer valer sua vontade. Libra 21/9 a 20/10 Nada prepara ninguém para a solidão nesta vida cultural, porém, a alma humana também precisa de momentos de quietude, onde possa estar sozinha, para meditar profundamente sobre as questões essenciais da vida. Escorpião 21/10 a 20/11 Busque sua tribo, os verdadeiros amigos, pois a partir de agora nada mais poderá ser feito contando apenas com seus recursos particulares, sejam estes talentos ou dinheiro mesmo. Tudo terá de ser feito em grupo. Sagitário 21/11 a 20/12 Atingir seus propósitos se tornou mais possível do que nunca. Por isso, agora você saberá ao certo quais eram, desde sempre, seus verdadeiros propósitos, já que muitas vezes o discurso não foi condizente com a real intenção. Capricórnio 21/12 a 20/1 As perspectivas se estreitam, mas isso não configura um panorama desolador, pelo contrário, tira você do tormento das dúvidas, pois não será necessário escolher dentre muitas opções, dado haver só algumas disponíveis. Aquário 21/1 a 20/2 Há relacionamentos que valeriam desfazer-se mais que conservar. Mas como, talvez, estejam fundamentados no longo tempo de existência, isso fica muito difícil. Ainda assim, continua sendo importante perder de vista essas pessoas. Peixes 21/2 a 20/3 O equilíbrio nos relacionamentos mais importantes se torna uma necessidade fundamental a partir de agora. Você deve lembrar que a necessidade é a mãe do destino, pelo que, nem pense em isolar-se, o assunto agora é relacionar-se.