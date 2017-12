A lei do desapego Por que voltar ao mundo da moda na TV: "Por mais que eu goste de ter outras opiniões sobre outros assuntos, o mundo da moda faz parte da minha vida. Cresci com isso, fiz dez anos (de carreira)agora. É um grande casamento e é difícil terminar essa parceria." Convite do GNT: "Eu e o GNT já estamos ?ficando? há muito tempo porque fiz vários especiais do São Paulo Fashion Week para o canal. De repente, me ligaram e falaram: ?Vamos oficializar esse namoro, vamos entrar de mãos dadas no restaurante!? E assumi o namoro..." Outras propostas: "Fui cotada para um programa do (hair stylist) Wanderley Nunes e para o Brazil?s Next Top Model. Happy Hour e Saia-Justa são especulações." Coleção de camisetas: "Ainda coleciono, mas não levo mais tão a sério. Eu era de garimpar mesmo. Chegava num brechó, ficava horas e queria saber a história daquela camiseta. Antes, tinha o maior ciúme, agora tenho camiseta que nem sei onde está. Estou pregando o desapego."