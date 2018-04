A Itália dos excluídos segundo Pietrangeli

O cineasta italiano Antonio Pietrangeli (1919-1968) talvez seja mais conhecido como roteirista dos primeiros filmes de Visconti (Obsessão) e Rosselini (Europa 51) ou como diretor de comédias hoje injustamente esquecidas como O Magnífico Traído (Il Magnifico Cornuto, 1964). No entanto, Pietrangeli foi um grande observador do universo feminino. Uma prova desse seu talento é o drama Ada e Suas Companheiras (Adua e le compagne, 1960), realizado cinco anos antes daquela que é considerada sua obra-prima, Conheço Bem Essa Moça (Io la Conoscevo Bene, 1965).

Em Ada e Suas Companheiras, Pietrangeli expõe as contradições de um grupo de prostitutas dispostas a mudar de vida depois da lei Merlin, de 1958, que determinou o fechamento de bordéis. Elas não perdem de vista a possibilidade de voltar a exercer a profissão no andar superior da tratoria que abrem na periferia de Roma, mas fazem o possível para abraçar respeitosamente o mundo burguês - que rejeita as moças, trazendo o passado à tona.

Pietrangeli fez, acima de tudo, um filme honesto com um elenco excepcional (Simone Signoret, Marcello Mastroianni). Diante da inesperada prosperidade da tratoria, Ada e suas companheiras imaginam até ser possível a reintegração social, mas o mundo não é nada caridoso com seus proscritos. A sequência final - que acompanha os passos de Ada na rua, sob a chuva - é antológica. Para ver com o coração.