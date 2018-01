A involução de Homer Simpson

Dizem que alguém só se torna realmente famoso ao participar de The Simpsons e ganhar uma versão amarela e sem queixo de si mesmo. Se isso é real, o americano Noah Kalina tem lá seus motivos para se achar a última bolacha do pacote. No ano passado, ele ganhou fama no YouTube com um vídeo em que mostrava fotos que tirou de si mesmo durante seguidos 2.536 dias (mais de seis anos). Na verdade, Noah não participou do desenho, mas foi parodiado - Homer faz o mesmo, só que nos últimos 39 anos! Vai lá: http://tinyurl.com/2ffj37, para ver o original, e http://tinyurl.com/2wp2kc, para conferir a homenagem.