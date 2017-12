A importância da influência paterna

A excelência do cinema argentino já não é novidade entre os cinéfilos brasileiros, acostumados a nomes como os de Daniel Burman e Daniel Hendler, diretor e ator, respectivamente, de As Leis de Família, que a Imovision lança nesta semana. Trata-se de uma sensível e intimista história de um pai e um filho compreendendo o intercâmbio de seus papéis. Ariel Perelman (Hendler) é advogado como o pai, mas não está muito certo do que fará de seu futuro. Conhece cada detalhe dos gostos e dos hábitos profissionais paternos, no entanto Ariel quer ser diferente, não quer seguir seus passos, traçados desde cedo. Com o nascimento do primeiro filho, Ariel terá que decidir o rumo de sua vida. E, na busca de sua identidade, ele percebe a influência cada vez mais importante de seu pai. As Leis de Família faz parte de uma seqüência dirigida por Burman, iniciada por O Abraço Partido, ganhador de dois prêmios no Festival de Berlim. Sela também uma seqüência de trabalhos da dupla, que trata de relações humanas com simplicidade e muito carinho. A se lamentar apenas a ausência de extras interessantes, que se limitam ao trailer do filme e novos lançamentos da Imovision.