A imagem invertida

Enquanto isso, aqui na Terra o inconsciente humano possui uma peculiaridade pouco tida em conta, a de pressentir o futuro de maneira inversa. O inconsciente pressente a aproximação de algo, mas a consciência intoxicada inverte a imagem alegrando-se antecipadamente ao infortúnio, regozijando-se diante da iminente derrota. Os preconceitos e a brutal insistência em enxergar aquém do próprio nariz impedem que nossa humanidade enxergue o óbvio, o que lhe é informado claramente, porque não se pode viver sem sentir a vida. Vida é luz, vida é informação, ninguém precisa de celular, de computador ou de internet para estar bem informado, é só fechar os olhos e acompanhar com atenção o compasso da respiração e do coração para isso.

Áries 21/3 a 20/4

Uma palavra contém milhares de pensamentos e, por isso, é necessário perguntar até realmente entender o que uma pessoa quis dizer com o que disse. É melhor ser chato do que voltar para casa sem ter entendido nada.

Touro 21/4 a 20/5

Sacrificar os interesses particulares em nome do bem comum não é uma situação dolorida. Pelo contrário, a dor humana é provocada por tudo ir contra o bem comum, ameaçando a própria existência de nossa civilização.

Gêmeos 21/5 a 20/6

Com muita dificuldade, desmorona o decrépito edifício dos preconceitos e das tradições que já não servem mais. Essa dificuldade é a ilusão de que tudo era melhor no passado e o temor de que o futuro seria difícil demais.

Câncer 21/6 a 21/7

Os verdadeiros inimigos do progresso não são as pessoas que põem obstáculos, mas a bolorenta tendência a permanecer com a alma confortada no mundo conhecido, sem atrever-se a experimentar novos empreendimentos.

Leão 22/7 a 22/8

Quando você se dedicar a alguma tarefa em especial, ainda que esta seja menor ou superficial, mesmo assim envolva seu coração nela, pois isso a tornará grandiosa, digna de reprodução. Um exemplo para os semelhantes.

Virgem 23/8 a 22/9

Sem disciplina, nada demais será conquistado. Pensar que a vida se resume aos momentos de prazer e que só esses a fazem valer a pena é o mesmo que ser ignorante. A vida, com suas conquistas, requer esforço e empenho.

Libra 23/9 a 22/10

As pessoas céticas são ambíguas, porque se convencem de que o ceticismo as previne da ilusão, mas cobrem suas mentes com um véu cinzento de fantasias para evitar enxergar o que os seus sentidos informam claramente.

Escorpião 23/10 a 21/11

As mais estranhas formas com que a Vida se manifesta transformam-se em incentivo para você renovar o espírito de aventura. A perspectiva de preservar a rotina, por melhor que esta for, não agregaria nada a você.

Sagitário 22/11 a 21/12

Para quem deseja conquistar felicidade, não haverá obstáculo intransponível, porque saberá que a felicidade em particular seria impossível sobre a infelicidade alheia. Ser feliz é fazer felizes a todas as pessoas.

Capricórnio 22/12 a 20/1

Quando as condições se tornam perigosas, é sábio distanciar-se dos amigos, porque se algo ocorrer a você, pelo menos restará alguém com força para segurar a situação. Será que alguém entende a verdadeira amizade?

Aquário 21/1 a 19/2

A tristeza é inimiga da cooperação. Que tipo de situações resultariam da tristeza? Só a disseminação da dúvida, do comportamento ambíguo e da indolência. Quando a tristeza assomar, anule-a com a esperança e a fé.

Peixes 20/2 a 20/3

Aumente sua dose de coragem ainda que não haja imediatamente situação nenhuma que precise dela. Crie uma reserva de coragem, porque, você sabe, a existência na Terra não é um parquinho onde se brinca despreocupadamente.