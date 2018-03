A guerra transcendental Data estelar: Mercúrio e Marte em conjunção; a Lua continua crescendo, agora no signo de Touro. Enquanto isso, aqui na Terra a boa notícia que acena por trás dos problemas e limitações que todos enfrentamos diariamente é a de que isso só seria possível porque nos aproximamos o suficiente da Luz para esta nos encorajar a reorientar nossos passos. As pequenas lutas cotidianas transformaram-se em guerras transcendentais, porque nossa consciência se incluiu em conjuntos maiores e mais sofisticados de experiências, abandonando o isolamento individualista. Porém, as nossas personalidades, dominadoras da dimensão individualista, se rebelaram, não pretendem perder o poder que ganharam ao longo dos séculos. Esta é a guerra transcendental, dominar o que nos domina para conduzir nossos passos ao encontro da Luz do Altíssimo. Áries 21/3 a 20/4 Geralmente, as pessoas idealizam os relacionamentos e se decepcionam muito quando se deparam com toda a discórdia que surge entre as pessoas. Quem for realista, verá na discórdia o bom sinal de que tudo procede de acordo com o plano. Touro 21/4 a 20/5 O nervosismo não se resolve brigando, mas envolvendo-se em alguma tarefa cujos resultados sejam úteis para a maior quantidade possível de pessoas. Descansar nem sempre é jogar-se na cama, às vezes descansa-se melhor trabalhando. Gêmeos 21/5 a 20/6 Discutir acaloradamente é um exercício que se tornou banal. Nem sempre as pessoas que discutem o fazem em nome de ideias diferentes, às vezes sustentam diferenças pelo puro prazer, ou enfado, de brigar entre elas. Câncer 21/6 a 21/7 Evidentemente, não dá para passar um tempo longo demais sem alguma aventura. Evidentemente, o tédio que resultaria disso não compensaria o recato ou a necessidade de seguir regras. É para subverter esse panorama que o coração arde. Leão 22/7 a 22/8 Quando sua alma for atacada e criticada, antes de negar tudo automaticamente ouça com atenção as palavras que lhe forem dirigidas. Essas podem não ser agradáveis, mas talvez sejam úteis para fazer algumas reorientações necessárias. Virgem 23/8 a 22/9 Hoje é um daqueles dias em que daria para fazer muito em pouco tempo. Por isso, contrariando a lógica dos domingos, seria interessante que você pusesse mãos à obra e desse conta da maior quantidade possível de tarefas. Libra 23/9 a 22/10 Melhor do que discutir é fazer. Por isso, ponha mãos à obra, independentemente de hoje ser domingo e, teoricamente, dia dedicado ao descanso. Hoje é o dia de agir. O que importa, então, se a agenda diz o contrário? Escorpião 23/10 a 21/11 No fim, sua alma só faz o que deseja. Contudo, para isso não é necessário brigar com todo mundo, como se as pessoas fossem obstáculos para essa atitude. Você fará só o que deseja, com obstáculos ou sem obstáculos. Sagitário 22/11 a 21/12 As razões que hoje legitimariam dizer palavras duras e agressivas, no dia de amanhã se voltariam contra você e não pareceriam mais tão sensatas quanto hoje. Por isso, pense em conter seus impulsos, talvez seja a atitude mais sábia. Capricórnio 22/12 a 20/1 Inúmeras tarefas aparecem todas juntas no momento em que você pretendia descansar. O que fazer? Dar conta de todas e de cada uma dessas tarefas que subvertem seu desejo de descansar. Depois disso, aí, sim, descansar! Aquário 21/1 a 19/2 Há desejos extremamente prazerosos na imaginação, mas que quando realizados se mostram absolutamente decepcionantes. Com certeza, você já passou por essa experiência e ela não lhe trouxe nada de positivo, não foi? Peixes 20/2 a 20/3 Coloque a força de vontade em prática, só isso vai libertar você de todas as limitações. A magia da libertação depende única e exclusivamente de você praticar tudo que, teoricamente, sua alma já está careca de saber.